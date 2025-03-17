Reuters: выпущенные хуситами БПЛА по авианосцу США не достигли цели

Истребители ВВС Соединённых Штатов сбили 11 беспилотных летательных аппаратов выпущенных движением «Ансар Алла», БПЛА не долетели до авианосца USS Harry Truman.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию, полученную от американского чиновника.
«Истребители F-16 и F-18 сбили в воскресенье в общей сложности 11 беспилотников, выпущенных йеменскими хуситами. Беспилотники не приблизились к авианосцу Harry S. Truman, который сыграл ключевую роль в ударах президента США Дональда Трампа по Йемену», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что хуситы нанесли удар по авианосцу USS Harry Truman и сопровождающим его военным кораблям.
Представитель движения Яхья Сариа заявил, что были использованы баллистические ракеты, а также БПЛА. Он подчеркнул, что удар был нанесён в ответ на агрессию со стороны Соединённых Штатов.
Напомним, Трамп объявил, что отдал приказ начать активные и решительные действия в отношении группировки «Ансар Аллах».