«СКА-Нефтяник» поборется за бронзу Чемпионата России в Хабаровске

На стадионе «Труд» состоялся второй полуфинальный матч серии «плей-офф» чемпионата России между «Водником» и хабаровским «СКА-Нефтяником». Первый матч на Дальнем Востоке завершился победой армейцев — 4:2. Хабаровчанам победа давала путевку в финал чемпионата страны, а северяне в случае успеха сравнивали счет в серии — и тогда всё бы решалось в третьем матче в Архангельске.