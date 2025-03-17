«СКА-Нефтяник» поборется за бронзу Чемпионата России в Хабаровске

Переехав в Архангельск, наша команда была вынуждена дважды уступить поморам, сообщает ИА AmurMedia.
На стадионе «Труд» состоялся второй полуфинальный матч серии «плей-офф» чемпионата России между «Водником» и хабаровским «СКА-Нефтяником». Первый матч на Дальнем Востоке завершился победой армейцев — 4:2. Хабаровчанам победа давала путевку в финал чемпионата страны, а северяне в случае успеха сравнивали счет в серии — и тогда всё бы решалось в третьем матче в Архангельске.
Победу во втором матче со счетом 6:3 одержал «Водник». И 16 марта в Архангельске состоялся третий, решающий матч, который завершился со счетом 9:3 также не в пользу хабаровского «СКА-Нефтяника». Победитель получил путевку в финал, где встретится с кемеровским «Кузбассом».
Таким образом, как и год назад, «армейцы» поборются за бронзовые медали с московским «Динамо». Матч за 3-е место состоится 22 марта в Хабаровске.