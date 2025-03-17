Генералу Попову ужесточили меру пресечения из-за перекура

Кроме того, адвокат обвинил правоохранительные органы в провокации. По его словам, 30 января, в день, когда Попов ехал в Тамбовский гарнизонный суд, сотрудники ДПС остановили его для прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Попов отказался от прохождения теста, так как опасался опоздать на заседание. Судебные органы первоначально не усмотрели в этом нарушении серьезных оснований, но спустя месяц этот отказ был использован для ужесточения меры пресечения.