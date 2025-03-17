В Госдуму внесут проект о более жестких наказаниях за нарушения в ЖКХ

Госдума рассмотрит законопроект об ужесточении наказаний в сфере ЖКХ.
В России необходимо в разы увеличить штрафы для должностных лиц за нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. С соответствующей инициативой в Госдуме выступили представители фракции ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого.
«Предлагается усилить ответственность должностных лиц за ряд административных правонарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — цитирует пояснительную записку к проекту РИА Новости. Так, штрафы за плохое содержание многоквартирных домов предлагается поднять до 30 тысяч рублей.
В документе также говорится, что штрафы за первое нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами могут вырасти с нынешних 5−10 тысяч рублей до 20−30 тысяч рублей. В случае повторения нарушения предлагается установить штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Помимо этого планируется усилить ответственность за задержки в размещении информации в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Штрафы могут увеличить с 5−10 тысяч рублей до 20−30 тысяч рублей, а за повторное нарушение — до 30−50 тысяч рублей.
Как URA.RU писало ранее, для россиян могут пересмотреть условия получения социальной выплаты на жилье. В приоритете будут российские граждане. Соответствующее обращение член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский направил вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину.