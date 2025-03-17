В Госдуму внесут проект о более жестких наказаниях за нарушения в ЖКХ

В документе также говорится, что штрафы за первое нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами могут вырасти с нынешних 5−10 тысяч рублей до 20−30 тысяч рублей. В случае повторения нарушения предлагается установить штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.