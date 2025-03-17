МВД предупредило о мошеннической схеме «пересчета квартплаты»

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Мошенники, притворяясь сотрудниками управляющей компании, звонят жильцам и предлагают пересчитать квартплату, следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В материалах говорится, что подобная схема направлена на пенсионеров. Незнакомец звонит с неизвестного номера, представляется «сотрудником управляющей компании» и предлагает пожилым людям пересчитать квартплату. Цель мошенников — получить персональные данные граждан.
«Не верьте- это мошенничество», — уверяют правоохранители.