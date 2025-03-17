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МВД предупредило о мошеннической схеме «пересчета квартплаты»

МВД: мошенники, притворяясь сотрудниками УК, предлагают пересчитать квартплату.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Мошенники, притворяясь сотрудниками управляющей компании, звонят жильцам и предлагают пересчитать квартплату, следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В материалах говорится, что подобная схема направлена на пенсионеров. Незнакомец звонит с неизвестного номера, представляется «сотрудником управляющей компании» и предлагает пожилым людям пересчитать квартплату. Цель мошенников — получить персональные данные граждан.

«Не верьте- это мошенничество», — уверяют правоохранители.