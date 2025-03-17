Врач назвала специю, ускоряющую обмен веществ

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Ускорить обмен веществ в организме возможно за счет употребления жгучего красного перца, содержащего в своем составе капсаицин, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина.
«Жгучий красный перец ускоряет обмен веществ в организме за счет содержания в нем капсаицина, соединения, придающего перцу жгучести», — сказала Калошина.
По словам врача, добавление различных специй, в том числе и острых при условии хорошей переносимости и отсутствии хронических заболеваний ЖКТ, — хороший способ улучшить вкусовые качества пищи и тем самым съесть меньше.
«Некоторые экстрактивные вещества, содержащиеся в специях, могут улучшить процесс пищеварения, переваривания и повысить иммунитет», — отметила собеседница агентства.