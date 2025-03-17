В Тавричанке директора школы уволили после скандала с учительницей

В посёлке Тавричанка директора школы № 5, где учительница связала ребёнка скотчем, сняли с должности, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) Amur Mash.
Ранее стало известно, что учительница начальных классов систематически жестоко обращалась с детьми, повышала голос, портила их имущество и использовала скотч для связывания рук в качестве наказания. Несмотря на многочисленные жалобы родителей, администрация школы не предпринимала никаких действий по устранению ситуации.
Прокуратура Надеждинского района организовала проверку в школе. СКР Приморья предъявил обвинение учителю. Кроме того, глава СКР России Александр Бастрыкин запросил подробный отчёт о ходе расследования уголовного дела и его результатах. Контроль за исполнением поручения взят на центральном уровне ведомства.
Напомним, 11 марта в Дальнереченске учитель высек восьмиклассника указкой. Подростку досталось после спине после того, как школьники заблокировали педагогу доступ на урок в школьный спортзал. За негуманные методы воспитания мужчину уже уволили из школы — после проверки прокуратуры следствие возбудило уголовное дело. Фото ссадины на спине разошлось по соцсетям, как и видео, на котором преподаватель в школьном спортзале грозит указкой выстроившимся в ряд ученикам.
Кроме того, 12 марта ученик 6 класса на уроке русского языка нарушал дисциплину в классе, в связи с чем учитель применил недозволенные методы воспитания. Она силой схватила мальчика за плечи и нанесла один удар ладонью по затылку, а также высказала оскорбления в адрес потерпевшего. Прокуратура возбудила уголовное дело против учителя за жестокое обращение с учеником.