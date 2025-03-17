В Тавричанке директора школы уволили после скандала с учительницей

Напомним, 11 марта в Дальнереченске учитель высек восьмиклассника указкой. Подростку досталось после спине после того, как школьники заблокировали педагогу доступ на урок в школьный спортзал. За негуманные методы воспитания мужчину уже уволили из школы — после проверки прокуратуры следствие возбудило уголовное дело. Фото ссадины на спине разошлось по соцсетям, как и видео, на котором преподаватель в школьном спортзале грозит указкой выстроившимся в ряд ученикам.