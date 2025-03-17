Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не строят иллюзий по поводу возможного перемирия с Россией и выражают мнение, что Украина фактически уже «проиграла». Об этом сообщает El Pais, ссылаясь на интервью с около 30 украинскими военными, находящимися в районе Краматорска.
Большинство украинских военных сомневается, что возможно достижение прекращения огня хотя бы на месяц. Они полагают, что даже в случае временного затишья на передовой им не удастся вернуться домой, так как это будет подразумевать отказ от контроля над территориями.
Тем не менее, один из военных высказал надежду на то, что Россия и Украина смогут приложить усилия к нормализации отношений, поскольку в обеих странах множество людей, имеющих родственные связи.
Ранее профессор Хельсинского университета Туомас Малинен заявил, что судьба Украины с высокой долей вероятности будет решена уже этой весной. Страна либо будет разделена, либо прекратит свое существование.