Паспорт жительницы Хабаровского края летал на самолете без нее

Неделю назад, 8 марта, пассажирка по имени Алена спокойно покинула борт самолета в Нелькане, даже не подозревая, что ее паспорт остался на борту. Только вечером, в череде праздничных забот, она обнаружила пропажу и начала бить тревогу, обратившись за помощью, в том числе через чат авиакомпании «Хабаровские авиалинии». Так началась настоящая детективная история. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В тот день бортпроводник рейса не заметил забытого документа. Клининговая служба, убирая самолет после его возвращения в Хабаровск, также не нашла паспорт — ни на полу, ни в карманах кресел. Авиатехники, осматривавшие салон, тоже ничего не обнаружили. Загадка разрешилась только в понедельник, когда бортпроводница, тоже Алена, случайно нашла паспорт на багажной полке во время очередного рейса. В ее сопровождении документ успел пропутешествовать из Хабаровска в Охотск и обратно.
Но на этом «приключения» паспорта не закончились. В пятницу, 15 марта, заветная книжица с гербом страны снова отправилась в путь — на этот раз в Нелькан, к своей законной владелице. Однако судьба приготовила новый поворот: в тот самый день Алена улетала из отдаленного поселка обратно в Хабаровск. Без паспорта, на который был оформлен билет, она не могла попасть на рейс. Пассажирка переживала, успеют ли доставить ей потерянный документ вовремя.
К счастью, бортпроводница Алена, которая нашла паспорт, в этот день работала на рейсах 415 и 416. После прилета в Нелькан она лично передала документ своей тезке в здании аэровокзала. Таким образом, пассажирка смогла попасть на борт того самого самолета, на котором неделей ранее оставила свой паспорт.
В 19:35 самолт благополучно приземлился в аэропорту Хабаровска. Вместе с паспортом, который наконец-то завершил своё невероятное путешествие.