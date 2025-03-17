Паспорт жительницы Хабаровского края летал на самолете без нее

Но на этом «приключения» паспорта не закончились. В пятницу, 15 марта, заветная книжица с гербом страны снова отправилась в путь — на этот раз в Нелькан, к своей законной владелице. Однако судьба приготовила новый поворот: в тот самый день Алена улетала из отдаленного поселка обратно в Хабаровск. Без паспорта, на который был оформлен билет, она не могла попасть на рейс. Пассажирка переживала, успеют ли доставить ей потерянный документ вовремя.