Аналитик объяснил, когда наступит время закрывать короткие вклады

«Переход на долгосрочные депозиты будет иметь смысл, когда появятся признаки устойчивого снижения инфляции, что создаст предпосылки для снижения ключевой ставки. Такие условия, на наш взгляд, могут сложиться ближе к концу второго — начале третьего квартала», — заключил Зварич.