Аналитик объяснил, когда наступит время закрывать короткие вклады

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Банки начали ухудшать условия по депозитам, но, невзирая на это, пока лучше сохранять средства на коротких вкладах, рассказал агентству «Прайм» главный аналитик Банки. Ру Богдан Зварич.
По его словам, спрос в пользу долгосрочных депозитов начал смещаться из-за опасений вкладчиков потерять доход в случае дальнейшего ухудшения условий. Они желают зафиксировать оптимальные условия на более долгий срок.
Однако риск дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики пока сохраняется, поэтому с закрытием коротких вкладов лучше обождать.
«Переход на долгосрочные депозиты будет иметь смысл, когда появятся признаки устойчивого снижения инфляции, что создаст предпосылки для снижения ключевой ставки. Такие условия, на наш взгляд, могут сложиться ближе к концу второго — начале третьего квартала», — заключил Зварич.