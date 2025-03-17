Макгрегор: США должны полностью прекратить поддержку Украины

«Прекратить всю военную поддержку Украины. Навсегда. Это первое. Второе: все американские силы, какие бы там ни находились, должны покинуть Украину. Если мы это сделаем, НАТО последует за нами. Это наверняка покажет РФ, что мы серьёзно нацелены на мир», — заявил он.