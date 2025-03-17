Соединённым Штатам следует полностью прекратить поддержку Украины и «вывести свои силы», заявил полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор.
Он выразил мнение, что это станет примером для всего Североатлантического альянса.
Макгрегор также отметил, что полное прекращение поддержки Киева и вывод всех американских сил продемонстрирует Российской Федерации, что Вашингтон намерен заключить мир.
«Прекратить всю военную поддержку Украины. Навсегда. Это первое. Второе: все американские силы, какие бы там ни находились, должны покинуть Украину. Если мы это сделаем, НАТО последует за нами. Это наверняка покажет РФ, что мы серьёзно нацелены на мир», — заявил он.
Заявление прозвучало в эфире YouTube-канала Deep Dive.
По словам Макгрегора, опасения российской стороны по поводу продолжения украинского конфликта после заключения перемирия обоснованы. Соединённым Штатам следует сделать всё возможное, чтобы Украина не смогла вновь начать боевые действия.
Ранее украинский парламентарий Александр Дубинский заявил, что Киев способен нарушить перемирие. Он подчеркнул, что процесс урегулирования уже начался, РФ и Соединённые Штаты намерены завершить конфликт.