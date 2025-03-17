Замглавы МИД РФ допустил размещение невооруженных наблюдателей на Украине

«Если стороны придут к пониманию о том, что “мирный пакет” нуждается в международном сопровождении, тогда появляется предмет обсуждения. Речь может идти и о невооруженных наблюдателях, гражданской миссии, которая бы следила за выполнением отдельных аспектов этого соглашения. А пока — сотрясание воздуха», — сказал Грушко «Известиям».