В Красноярске обнаружили поддельную колбасу с растительным «мясом»

В Красноярске обнаружили фальсифицированную колбасу. Производитель продукта добавлял в нее растительный белок и крахмал. В Россельхознадзоре рассказали, что проверочные мероприятия проводились в марте этого года. Специалисты отобрали на тестирование несколько проб колбасных изделий на гистологическую идентификацию состава.
Не прошло проверку предприятие из Березовского района. Лабораторный анализ показал наличие в его продукции растительных компонентов белковой и углеводной природы: соевый белок, крахмал, камедь, каррагинан. То есть все то, чего, согласно ГОСТу, быть не должно.
В результате юридическому лицу объявлено предостережение: нарушения устранить, и если они повторятся, ответственность будет серьезная.