В Красноярске обнаружили поддельную колбасу с растительным «мясом»

Не прошло проверку предприятие из Березовского района. Лабораторный анализ показал наличие в его продукции растительных компонентов белковой и углеводной природы: соевый белок, крахмал, камедь, каррагинан. То есть все то, чего, согласно ГОСТу, быть не должно.