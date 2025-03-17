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В Красноярске обнаружили поддельную колбасу с растительным «мясом»

Россельхознадзор по итогам проверки предостерег производителя фальсифицированной колбасы.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске обнаружили фальсифицированную колбасу. Производитель продукта добавлял в нее растительный белок и крахмал. В Россельхознадзоре рассказали, что проверочные мероприятия проводились в марте этого года. Специалисты отобрали на тестирование несколько проб колбасных изделий на гистологическую идентификацию состава.

Не прошло проверку предприятие из Березовского района. Лабораторный анализ показал наличие в его продукции растительных компонентов белковой и углеводной природы: соевый белок, крахмал, камедь, каррагинан. То есть все то, чего, согласно ГОСТу, быть не должно.

В результате юридическому лицу объявлено предостережение: нарушения устранить, и если они повторятся, ответственность будет серьезная.