Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Реку Чикаго окрасили в зеленый цвет перед Днем святого Патрика

Для достижения яркого цвета было использовано свыше 18 кг красителя.

Источник: Аргументы и факты

Река Чикаго в США стала зелёной в преддверии Дня святого Патрика, который отмечается 17 марта.

Для достижения ярко-зеленого цвета было использовано свыше 18 кг красителя. Местные власти подчеркивают, что этот краситель безопасен и нетоксичен для окружающей среды. Многие туристы приезжают в Чикаго, чтобы увидеть зеленую реку и насладиться атмосферой праздника.

Первоначально краситель добавлялся в воду для определения утечек загрязнённых вод. Однако в 1962 году мэр города решил окрасить реку в честь праздника, и с тех пор это мероприятие стало ежегодной традицией.

День святого Патрика — один из самых популярных праздников в мире, который отмечается в честь покровителя Ирландии, святого Патрика. Событие ассоциируется с зеленым цветом, парадами, народными гуляниями и, конечно же, символическим клевером-трилистником.