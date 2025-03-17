Реку Чикаго окрасили в зеленый цвет перед Днем святого Патрика

Река Чикаго в США стала зелёной в преддверии Дня святого Патрика, который отмечается 17 марта.
Для достижения ярко-зеленого цвета было использовано свыше 18 кг красителя. Местные власти подчеркивают, что этот краситель безопасен и нетоксичен для окружающей среды. Многие туристы приезжают в Чикаго, чтобы увидеть зеленую реку и насладиться атмосферой праздника.
Первоначально краситель добавлялся в воду для определения утечек загрязнённых вод. Однако в 1962 году мэр города решил окрасить реку в честь праздника, и с тех пор это мероприятие стало ежегодной традицией.
День святого Патрика — один из самых популярных праздников в мире, который отмечается в честь покровителя Ирландии, святого Патрика. Событие ассоциируется с зеленым цветом, парадами, народными гуляниями и, конечно же, символическим клевером-трилистником.