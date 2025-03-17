Десять часов без воды: отключения ХВС ожидаются в столице Приморья

Во Владивостоке 19 и 26 марта ожидаются отключения воды. О графике сообщили в пресс-службе «Примводоканала». Подробности — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
19 марта в период с 10:00 до 17:00 без холодной воды останутся жители домов на Ватутина, 26, Нейбута, 11−43, 22, 24, 24а, 24б, 24 В, 32, 32 ст. 4, 34, 38. В этот же на протяжении десяти часов, с 9:00 до 19:00, ХВС будет отсутствовать в домах на улицах Вязовая, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Окатовая, 5, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15, 15а, 17, 17а, 19, 19а, 21.
Следующие отключения холодной воды, по информации пресс-службы «Примводоканала», ожидаются 26 марта. ХВС будет отсутствовать с 9:00 до 17:00 по следующим адресам: Зои Космодемьянской, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 25, Поселковая 1-я, 31.