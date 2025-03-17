Десять часов без воды: отключения ХВС ожидаются в столице Приморья

19 марта в период с 10:00 до 17:00 без холодной воды останутся жители домов на Ватутина, 26, Нейбута, 11−43, 22, 24, 24а, 24б, 24 В, 32, 32 ст. 4, 34, 38. В этот же на протяжении десяти часов, с 9:00 до 19:00, ХВС будет отсутствовать в домах на улицах Вязовая, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Окатовая, 5, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15, 15а, 17, 17а, 19, 19а, 21.