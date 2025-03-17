Митинг-концерт пройдёт в Хабаровске в День воссоединения Крыма с Россией

Напомним, 18 марта 2014 года произошло важное событие в истории России — присоединение Крыма. В этот день президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, а также глава Республики Крым Сергей Аксёнов, председатель городского совета Севастополя Алексей Чалый и председатель Верховного совета Республики Крым Владимир Константинов подписали соглашение о вхождении Республики Крым в состав Российской Федерации в качестве новых субъектов.