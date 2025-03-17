Митинг-концерт пройдёт в Хабаровске в День воссоединения Крыма с Россией

В честь воссоединения Крыма с Россией 18 марта на территории спортивно-паркового комплекса стадиона имени Ленина в Хабаровске пройдёт митинг-концерт. Гостей ждут с 17:30 вторника в районе аттракциона «Колесо обозрения», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В программе мероприятия примут участие военный оркестр штаба Восточного округа войск национальной гвардии Российской Федерации и творческие коллективы Хабаровска. Они исполнят песни о Родине, проникнутые патриотизмом.
Организаторы мероприятия — Краевой центр гражданских инициатив и Хабаровский государственный институт культуры при поддержке правительства Хабаровского края. Вход свободный.
Ежегодно митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией собирает в Хабаровске тысячи человек.
Напомним, 18 марта 2014 года произошло важное событие в истории России — присоединение Крыма. В этот день президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, а также глава Республики Крым Сергей Аксёнов, председатель городского совета Севастополя Алексей Чалый и председатель Верховного совета Республики Крым Владимир Константинов подписали соглашение о вхождении Республики Крым в состав Российской Федерации в качестве новых субъектов.
20 марта Государственная Дума ратифицировала этот договор, а 21 марта — Совет Федерации. В тот же день, 21 марта, президент России подписал закон о ратификации межгосударственного договора.