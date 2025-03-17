В Красноярском крае для отдыха школьников подготовят 56 загородных лагерей

В Красноярском крае для летнего отдыха школьников подготовят 877 организаций, в том числе 56 загородных и 2 санаторно-оздоровительных лагеря. Планируется, что в них смогут отдохнуть более 115 тысяч ребят. Из бюджета края на проведение летней кампании предусмотрено более 1,9 миллиарда рублей. Об этом первый заместитель министра образования края Наталья Анохина рассказала депутатам краевого парламента.
Особое внимание уделяется маленьким северянам. На оздоровление детей из Арктической зоны выделено более 178 миллионов рублей. Для них приобретут 430 путевок в загородные лагеря на юге Красноярского края. Еще 2 210 путевок — за пределами региона, в лагерях отдыха в Татарстане, Ставропольском крае, Ростовской области, в Геленджике, Кавказских Минеральных Водах, а также на побережье Черного и Японского морей.
Средняя стоимость путевки на 21 день составит около 35 700 рублей — для детей южных и центральных районов края. Для маленьких северян отдых продлится 42 дня, а цена путевки — более 71 тысячи рублей. Полностью бесплатные — для льготных категорий семей. В остальных случаях родители оплачивают только третью часть стоимости.