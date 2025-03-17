В Красноярском крае для отдыха школьников подготовят 56 загородных лагерей

Особое внимание уделяется маленьким северянам. На оздоровление детей из Арктической зоны выделено более 178 миллионов рублей. Для них приобретут 430 путевок в загородные лагеря на юге Красноярского края. Еще 2 210 путевок — за пределами региона, в лагерях отдыха в Татарстане, Ставропольском крае, Ростовской области, в Геленджике, Кавказских Минеральных Водах, а также на побережье Черного и Японского морей.