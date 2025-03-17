Блёданс связала нервозность Пугачёвой с потерей замка в деревне Грязь

«Знаете, всегда тяжело сначала жить в замке, а потом уже в более скромных условиях. Если бы у меня был такой замок, как у Пугачёвой, я бы по нему очень скучала, просто безумно скучала. Поэтому, наверное, у неё и нервозность такая», — сказала Эвелина Блёданс в беседе с изданием.