Блёданс связала нервозность Пугачёвой с потерей замка в деревне Грязь

Актриса Эвелина Блёданс выразила мнение, что эмоциональное состояние Аллы Пугачёвой связано с потерей недвижимости в РФ, сообщает сайт MK.ru.
В частности, речь идёт о доме в деревне Грязь.
«Знаете, всегда тяжело сначала жить в замке, а потом уже в более скромных условиях. Если бы у меня был такой замок, как у Пугачёвой, я бы по нему очень скучала, просто безумно скучала. Поэтому, наверное, у неё и нервозность такая», — сказала Эвелина Блёданс в беседе с изданием.
Она также выразила мнение, что Пугачёва вернётся в РФ.
«Чисто по-человечески мне её жаль. Она привыкла к народному обожанию», — отметила Блёданс.
Напомним, замок Пугачёвой и её супруга Максима Галкина* в подмосковной деревне Грязь начал приходить в упадок. По словам соседей, он похож на дом из фильма ужасов. Ещё один житель деревни Грязь заявил, что строение следует «взорвать».
Ранее сообщалось, что Пугачёва спела неузнаваемым голосом на Кипре.
* Физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом.