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Уборщик нашел в подушке жительницы Белоруссии более $4 тысяч

Сотрудник клининговой компании, который занимался чисткой, вернул обнаруженные деньги заказчице.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудник клининговой компании в белорусском городе Барановичи обнаружил в старой подушке свëрток, в котором находились €200 и $4,1 тысячи, сообщил сайт Onliner.

Местная жительница вызвала на дом специалиста по уборке. Он сделал такую находку, занимаясь чисткой старых подушек. Уборщик вернул все деньги клиентке.

Оказалось, что у заказчицы недавно умерла бабушка. Вероятно, деньги в подушке спрятала покойная. Владелец клининговой компании отметил, что за 17 лет его работы это первый подобный случай.

Мужчина уточнил, что до этого сотрудники находили в вещах клиентов только мелкие монеты или небольшие суммы денег.

Напомним, в конце января сообщалось, что житель Москвы нашёл в надземном переходе миллион рублей, которые оставил 88-летний пенсионер. Мужчина вернул средства владельцу и получил за это вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.