Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В СРЗП предложили присвоить Судже звание «Город воинской славы»

Лидер СРЗП Миронов предложил присвоить Судже звание Город воинской славы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил обращение врио губернатора Курской области Александру Хинштейну с предложением присвоить городу Суджа почетное звание «Город воинской славы», документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«В виду высокой значимости событий и беспримерного подвига российских военнослужащих и добровольцев прошу Вас… рассмотреть возможность инициировать присвоение городу Судже Курской области почетного звания “Город воинской славы”, — сказано в обращении.

В документе лидер эсеров отметил, что освобождение Суджи и разгром украинских формирований в марте 2025 года стали ключевым моментом в освобождении Курской области от украинских оккупантов, а проведенная при освобождении операция «Поток» — беспримерным подвигом и символом мужества наших воинов.

Ранее Миронов выступил с предложением присвоить звание «Герой Российской Федерации» участникам операции «Поток», которая была проведена в Судже и сыграла определяющую роль в освобождении города.

В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 1100 километров территории, захваченной ВСУ, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра — Суджи.