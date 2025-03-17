В СРЗП предложили присвоить Судже звание «Город воинской славы»

В документе лидер эсеров отметил, что освобождение Суджи и разгром украинских формирований в марте 2025 года стали ключевым моментом в освобождении Курской области от украинских оккупантов, а проведенная при освобождении операция «Поток» — беспримерным подвигом и символом мужества наших воинов.