В СРЗП предложили присвоить Судже звание «Город воинской славы»

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил обращение врио губернатора Курской области Александру Хинштейну с предложением присвоить городу Суджа почетное звание «Город воинской славы», документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«В виду высокой значимости событий и беспримерного подвига российских военнослужащих и добровольцев прошу Вас… рассмотреть возможность инициировать присвоение городу Судже Курской области почетного звания “Город воинской славы”, — сказано в обращении.
В документе лидер эсеров отметил, что освобождение Суджи и разгром украинских формирований в марте 2025 года стали ключевым моментом в освобождении Курской области от украинских оккупантов, а проведенная при освобождении операция «Поток» — беспримерным подвигом и символом мужества наших воинов.
Ранее Миронов выступил с предложением присвоить звание «Герой Российской Федерации» участникам операции «Поток», которая была проведена в Судже и сыграла определяющую роль в освобождении города.
В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 1100 километров территории, захваченной ВСУ, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра — Суджи.