Депутат Нилов внесет в ГД проект о доплате к пенсии за иждивенцев

В России могут отменить ограничения на число иждивенцев, за которых получающим страховую пенсию гражданам положена доплата. Соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат Ярослав Нилов, который возглавляет комитет по социальной политике.
«Подготовленный законопроект направлен на исключение существующего ограничения по числу нетрудоспособных иждивенцев, что в должной мере будет способствовать повышению уровня материального обеспечения семей, в особенности многодетных», — цитирует РИА Новости выдержку из пояснительной записки к проекту.
Напомним, повышенная фиксированная выплата производится не более чем на трех нетрудоспособных ближайших родственников. Это могут быть дети и внуки до совершеннолетия либо окончания обучения в вузе, инвалиды, родители или супруги пенсионного возраста.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области прабабушки и прадедушки получат доплату за правнуков-иждивенцев.
Тем временем в американском штате Джорджия эмбрионов с сердцебиением можно будет задекларировать в качестве иждивенцев и претендовать на освобождение от подоходного налога.