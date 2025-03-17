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Депутат Нилов внесет в ГД проект о доплате к пенсии за иждивенцев

В России могут отменить ограничения на число иждивенцев, на которых пенсионеру начисляют доплату.

Источник: Комсомольская правда

В России могут отменить ограничения на число иждивенцев, за которых получающим страховую пенсию гражданам положена доплата. Соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат Ярослав Нилов, который возглавляет комитет по социальной политике.

«Подготовленный законопроект направлен на исключение существующего ограничения по числу нетрудоспособных иждивенцев, что в должной мере будет способствовать повышению уровня материального обеспечения семей, в особенности многодетных», — цитирует РИА Новости выдержку из пояснительной записки к проекту.

Напомним, повышенная фиксированная выплата производится не более чем на трех нетрудоспособных ближайших родственников. Это могут быть дети и внуки до совершеннолетия либо окончания обучения в вузе, инвалиды, родители или супруги пенсионного возраста.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области прабабушки и прадедушки получат доплату за правнуков-иждивенцев.

Тем временем в американском штате Джорджия эмбрионов с сердцебиением можно будет задекларировать в качестве иждивенцев и претендовать на освобождение от подоходного налога.