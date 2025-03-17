В Красноярском крае в дикую природу выпустили 60 маралов

В Красноярском крае в дикую природу, на особо охраняемые территории в Балахтинском, Боготольском и Ужурском районах, выпустили 60 маралов. Этот благородный олень занесен в Красную книгу региона.
По словам и. о. директора КГБУ «Дирекция по ООПТ» Максима Замыслова, такая работа снижает фактор беспокойства, поскольку животные находятся под защитой природоохранных органов. Для копытных обустраивают кормушки, обновляются солонцы.
В 2024 году в питомнике стабильно высокий результат рождаемости маралов. 65 маралух (это 94%) произвели на свет 61 олененка — 28 самцов и 33 самки. Сказывается хороший уход и наличие кормовой базы.