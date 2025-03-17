В Госдуме РФ предложили увеличить штрафы за нарушения в сфере ЖКХ

В настоящее время штрафы для должностных лиц за подобные нарушения остаются крайне низкими — от 4 до 5 тысяч рублей. ЛДПР предлагает увеличить их размер до 20−30 тысяч рублей, чтобы стимулировать УК соблюдать установленные правила и оперативно реагировать на обращения граждан.