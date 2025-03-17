Дэвис: Европа может вступить в конфликт при срыве переговоров

Европа способна напрямую вступить в конфликт на Украине, если сторонам не удастся достичь мирного соглашения, заявил бывший полковник армии Соединённых Штатов Дэниел Дэвис.
«Из-за трёх лет дипломатических неудач Запада для Украины не будет хороших условий мира. Если мира не будет и в этот раз, либо Украина почти наверняка обречена на полное поражение, либо появятся все условия для вступления Европы в конфликт. Это не игрушки», — сказал он.
Заявление прозвучало в эфире YouTube-канала Дэвиса.
Кроме того, он заявил, что непосредственное «столкновение» между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом уже не будет охватывать украинскую территорию, а выйдет за пределы Украины.
Ранее сообщалось, что европейские государства изучают возможность развернуть на украинской территории 25−30 тысяч солдат.
В марте Дэвис выразил мнение, что политики из Европы, выделяя очередные пакеты помощи Украине, лишь «играют на руку» Российской Федерации.