На рейсе из Москвы в Красноярск дебошира связали скотчем

Об этом сообщает сообщество ЧП Красноярск.
По информации источника, инцидент случился в ночь на 16 марта. Мужчина начал агрессивно вести себя, ругаясь как с пассажирами, так и с членами экипажа, при этом использовал нецензурную лексику.
Для обеспечения безопасности на борту бортпроводникам пришлось связать его руки скотчем.
По прибытии в аэропорт Красноярска дебошира встретили сотрудники полиции. Предварительная информация указывает на то, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.