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На рейсе из Москвы в Красноярск дебошира связали скотчем

В самолете, следовавшем из Москвы в Красноярск, произошел инцидент с участием 47-летнего военного, который устроил дебош во время полета.

Об этом сообщает сообщество ЧП Красноярск.

По информации источника, инцидент случился в ночь на 16 марта. Мужчина начал агрессивно вести себя, ругаясь как с пассажирами, так и с членами экипажа, при этом использовал нецензурную лексику.

Для обеспечения безопасности на борту бортпроводникам пришлось связать его руки скотчем.

По прибытии в аэропорт Красноярска дебошира встретили сотрудники полиции. Предварительная информация указывает на то, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.