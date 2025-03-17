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До +12 градусов будет в понедельник на Южном Урале

В понедельник, 17 марта, в Челябинской области будет облачно с прояснением, небольшие, местами умеренный дождь.

Сейчас в Ричмонде: +17° 3 м/с 100% 752 мм рт. ст. +13°

Температура воздуха днем составит от +7 до +12 градусов. Ветер южной четверти 5−10 метров в секунду, местами порывы до 15.

В Челябинске сегодня облачно с прояснением, небольшой дождь. Температура воздуха днем составит от +9 до +11 градусов. Ветер южной четверти 5−10 метров в секунду, порывы до 15.

День Ангела сегодня, 17 марта, у Александра, Василия, Вячеслава, Герасима, Григория, Даниила, Павла, Якова.

Между прочим, 17 марта 2025 года отмечают день Герасима Грачевника. Согласно народным приметам, сегодня лучше отказаться от споров и нецензурной брани. Дело в том, что вы можете сильно обидеть близкого человека, из-за чего он прекратит с вами всяческое общение.