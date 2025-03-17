До +12 градусов будет в понедельник на Южном Урале

Между прочим, 17 марта 2025 года отмечают день Герасима Грачевника. Согласно народным приметам, сегодня лучше отказаться от споров и нецензурной брани. Дело в том, что вы можете сильно обидеть близкого человека, из-за чего он прекратит с вами всяческое общение.