Глава РАО оценила возможность корректировки платного приема в вузы

«Не могу назвать какой-то точный список (невостребованных специальностей — ред.), но в экспертном сообществе сейчас обсуждаются разные направления, среди которых политология, журналистика, юриспруденция, менеджмент, экономика. Это лишь возможные варианты. Здесь нужно отметить, что речь идет лишь о корректировке правил, касающихся платного приема», — сказала Васильева.