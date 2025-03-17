В Омске оштрафовали популярное СТО за неправильную тонировку автомобилей

В Омске оштрафовали владельца СТО за нарушение технического регламента. Инициатором обращения в суд стала региональная ГАИ. В ведомстве определили хозяина СТО, который наносил тонировку, которая существенно снижает видимость водителю.
Владелец СТО привлечен к административной ответственности за оказание услуг по тонировке автомобилей, не отвечающим требованиям безопасности. Согласно закону, для ИП сумма штрафа может составить от 30 до 40 тысяч рублей.
Первоначально сотрудники ГИБДД остановили автомобиль с не соответствующей нормативам тонировкой на трассе Омск — Русская Поляна. Водитель был оштрафован на 2 тысячи рублей. Мужчина пояснил, где и кто затонировал его автомобиль.
Полиция напоминает, что светопропускание лобового и передних боковых стекол должно составлять не менее 70%.
Ранее мы писали, что шесть человек пострадали в лобовом столкновении на трассе Омск — Муромцево.