В Приморье вынесен приговор по резонансному делу о вспышке туберкулёза в школе

Напомним, вспышку туберкулёза среди учеников школы № 17 Дальнегорска зафиксировали в апреле 2024 года. Всего специалисты выявили 53 школьников с положительным результатом диаскинтеста. После этого детей обследовали более детально — с выполнением КТ легких и консультацией специалистов. Всем тем, у кого тест оказался положительным, было предложено бесплатное оздоровление в реабилитационных центрах во Владивостоке, Липовцах и Арсеньеве. Позже в прокуратуре рассказали, что источником инфекции мог стать сотрудник пищеблока — работник индивидуального предпринимателя, который организовывает питание в школе. Сотрудники управления Роспотребнадзора провели административное расследование. Следком Приморья возбудил уголовное дело по факту заражения детей туберкулезом по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Приморскому краю Евгению Касьянникову доложить о ходе расследования уголовного дела.