В Приморье вынесен приговор по резонансному делу о вспышке туберкулёза в школе

В Приморье суд вынес приговор по резонансному делу о вспышке туберкулёза в школе № 17 Дальнегорска. Предпринимателя и его работницу признали виновными в нарушении санитарных норм в школьной столовой, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморья.
Суд установил, что индивидуальный предприниматель нанял на работу кухонного сотрудника без обязательного медицинского осмотра. Женщина предоставила поддельную медицинскую книжку и при этом скрыла, что больна туберкулёзом. Впоследствии заболевание подтвердилось у 12 школьников.
По итогам разбирательства предприниматель признан виновным по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Мужчина получил 1 год 8 месяцев ограничения свободы с запретом заниматься организацией общественного питания в течение трёх лет. Его работница, осуждённая по статье 327 УК РФ за использование подложного документа, получила один год и пять месяцев ограничения свободы.
Прокуратура сочла приговор чрезмерно мягким и намерена обжаловать его в апелляционном порядке.
Напомним, вспышку туберкулёза среди учеников школы № 17 Дальнегорска зафиксировали в апреле 2024 года. Всего специалисты выявили 53 школьников с положительным результатом диаскинтеста. После этого детей обследовали более детально — с выполнением КТ легких и консультацией специалистов. Всем тем, у кого тест оказался положительным, было предложено бесплатное оздоровление в реабилитационных центрах во Владивостоке, Липовцах и Арсеньеве. Позже в прокуратуре рассказали, что источником инфекции мог стать сотрудник пищеблока — работник индивидуального предпринимателя, который организовывает питание в школе. Сотрудники управления Роспотребнадзора провели административное расследование. Следком Приморья возбудил уголовное дело по факту заражения детей туберкулезом по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Приморскому краю Евгению Касьянникову доложить о ходе расследования уголовного дела.
Позже в Дальнегорске задержали индивидуального предпринимателя и его работницу. Следователи отметили, что коммерсант не обеспечил безопасность оказываемой услуги по контракту на организацию питания в школе. Затем выяснилось, что с предпринимателем Юрием К. снова заключили контракт на питание для 11 школ. Находясь под следствием, предприниматель выиграл тендер от администрации и заключил четыре госконтракта на сумму 43 млн рублей. С 1 сентября 2024 года бизнесмен поставлял питание в 11 местных школ: № 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 16, 17, 21, 25.
В декабре 2024 года предпринимателю, а также работавшему у него работнику пищеблока предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В феврале текущего года 16 исков подали в суд заразившиеся туберкулезом в школе № 17 Дальнегорска. Истцы требуют компенсацию вреда на общую сумму 19 млн рублей.