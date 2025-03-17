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Мирра Андреева одолела первую ракетку мира на турнире в США

17-летняя уроженка Красноярска выиграла турнир WTA в американском Индиан-Уэллсе.

Источник: БЕЛТА

17-летняя уроженка Красноярска Мирра Андреева одолела первую ракетку мира — представительницу Беларуси Арину Соболенко — и выиграла турнир WTA в американском Индиан-Уэллсе.

В финале турнира Мирра Андреева проиграла первый сет, но смогла переломить ход игры и одолела трёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема» Арину Соболенко. Встреча закончилась со счётом 2:6, 6:4, 6:3.

Победа обеспечила россиянке шестое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее мы сообщали, что Мирре Андреевой удалось выиграть турнир WTA 1000 в Дубае.