Мирра Андреева одолела первую ракетку мира на турнире в США

17-летняя уроженка Красноярска Мирра Андреева одолела первую ракетку мира — представительницу Беларуси Арину Соболенко — и выиграла турнир WTA в американском Индиан-Уэллсе.
В финале турнира Мирра Андреева проиграла первый сет, но смогла переломить ход игры и одолела трёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема» Арину Соболенко. Встреча закончилась со счётом 2:6, 6:4, 6:3.
Победа обеспечила россиянке шестое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Ранее мы сообщали, что Мирре Андреевой удалось выиграть турнир WTA 1000 в Дубае.