Киев почти полностью вывели свои войска из Курской области, пишет американское издание The New York Times.
В публикации подчёркивается, что российские военные прорвали позиции Вооружённых сил Украины в Курской области и заставили противника покинуть территорию РФ.
«ВСУ почти полностью вывели свои войска из Курской области России, завершив “наступление”. Украинские солдаты описывают отступление, которое было где-то организованным, а где-то хаотичным, поскольку российские войска прорвали их позиции и вынудили их отступить на приграничную землю», — говорится в публикации.
В материале сказано, что «к воскресенью» украинские войска смогли «сохранить» под контролем лишь около 77 квадратных километров вдоль границы. При этом ранее ВСУ «удерживали» примерно 1295 квадратных километров.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что освобождение Курской области может завершиться на следующей неделе.