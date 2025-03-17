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До +8 градусов потеплеет в Иркутске 17 марта

Снег пройдет в северных районах Иркутской области.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 17 марта 2025 обещает быть теплой. Днем воздух прогреется до +8 градусов. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, осадков тоже не предвидится.

Погода в Иркутске 17 марта 2025.

— Переменная облачность, без осадков, ветер восточный, юго-восточный 4−9 м/с, температура +6…+8 градусов, — поделились метеорологи.

Что касается остальных районов, то туда тоже пришло весеннее тепло. Днем столбик термометра покажет отметку от +7 до +12 градусов. Ветер будет преобладать юго-западный, юго-восточный с порывами до 13 м/с. В северных районах пройдет небольшой снег.