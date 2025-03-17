До +8 градусов потеплеет в Иркутске 17 марта

Что касается остальных районов, то туда тоже пришло весеннее тепло. Днем столбик термометра покажет отметку от +7 до +12 градусов. Ветер будет преобладать юго-западный, юго-восточный с порывами до 13 м/с. В северных районах пройдет небольшой снег.