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Маск отреагировал на благодарность застрявших на МКС астронавтов

Астронавты поблагодарили администрацию президента США за содействие в возвращении на Землю.

Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск прокомментировал видеообращение астронавтов NASA Барри Уилмора и Суниты Уильямс, которые оказались в неблагоприятной ситуации на Международной космической станции.

На своей странице в соцсети X* он поделился роликом с участием астронавтов и добавил к нему эмодзи в виде сердечек и ракет.

В своем видеообращении Уилмор и Уильямс выразили благодарность администрации президента США Дональда Трампа за содействие в возвращении на Землю. Их признание важности помощи связано с тем, что они находятся на МКС дольше запланированного срока.

Ранее американский космонавт Ник Хэйг надел маску инопланетянина, встречая прибывший на Международную космическую станцию (МКС) экипаж корабля Crew Dragon.

*Социальная сеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.