Маск отреагировал на благодарность застрявших на МКС астронавтов

На своей странице в соцсети X* он поделился роликом с участием астронавтов и добавил к нему эмодзи в виде сердечек и ракет.
В своем видеообращении Уилмор и Уильямс выразили благодарность администрации президента США Дональда Трампа за содействие в возвращении на Землю. Их признание важности помощи связано с тем, что они находятся на МКС дольше запланированного срока.
Ранее американский космонавт Ник Хэйг надел маску инопланетянина, встречая прибывший на Международную космическую станцию (МКС) экипаж корабля Crew Dragon.
*Социальная сеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.