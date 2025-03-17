В Шарыпово вот-вот откроют новый бассейн

Как рассказывают в краевом минстрое, здание бассейна трехэтажное, включающее в себя входную зону для посетителей с вспомогательными помещениями, комплекс раздевалок, кабинет врача, сауну, лабораторию, буфет, а также административные помещения, учебный класс, комплекс раздевалок, спортзал с тренажерами и балкон.