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В Шарыпово вот-вот откроют новый бассейн

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Завершилось строительство плавательного комплекса в городе Шарыпово.

Источник: Соцсети

Горожан ждет 25-метровый бассейн с шестью дорожками и 12-метровая чаша для обучения плаванию. В комплексе будут проводиться спортивные занятия и соревнования.

Как рассказывают в краевом минстрое, здание бассейна трехэтажное, включающее в себя входную зону для посетителей с вспомогательными помещениями, комплекс раздевалок, кабинет врача, сауну, лабораторию, буфет, а также административные помещения, учебный класс, комплекс раздевалок, спортзал с тренажерами и балкон.

Дата открытия пока неизвестна, но разрешение на начало работы уже получено.