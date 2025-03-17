В России снизят смертность на дорогах в полтора раза к 2030 году

— Прежде всего, изменения в КоАП — это запрос наших граждан, пользователей дорог. И, в том числе они направлены на снижение числа аварий и смертей. Мы увеличили штрафы в полтора раза за нарушения, которые приводят к непоправимым последствиям — начиная с управления автомобилем в нетрезвом виде и на высокой скорости, заканчивая не пристегнутым ремнем и остановками в неположенных местах. Кроме того, внесли поправку, которая уменьшит скидку за быструю оплату штрафов — с 50 до 25%. Изменения вступили в силу 1 января 2025 года.