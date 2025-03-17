Птицы и самолеты: суд обязал владельца полигона защитить небо Братска

Братская транспортная прокуратура добилась судебного решения, обязывающего собственника полигона, расположенного вблизи аэропорта Братск, провести орнитологическое исследование, сообщает ИА «ТК Город».
Как уточнили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, проверка, инициированная прокурором, выявила нарушения законодательства о безопасности полетов.
«Установлено, что в непосредственной близости от аэропорта находится полигон, владелец которого не обеспечил своевременное проведение орнитологического исследования. Такие исследования необходимы для выявления факторов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц, что представляет серьезную угрозу для безопасности воздушного транспорта».
Суд полностью удовлетворил исковые требования транспортного прокурора. Однако, как уточнили в прокуратуре, решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
«Обеспечение безопасности полетов — это приоритетная задача, особенно вблизи аэропортов. Массовое скопление птиц может привести к чрезвычайным ситуациям, угрожающим жизни пассажиров и экипажей воздушных судов», — отметили в транспортной прокуратуре.
Ожидается, что после вступления решения суда в силу собственник полигона будет обязан провести орнитологическое исследование и принять меры для устранения выявленных рисков. В противном случае к нему могут быть применены дополнительные санкции.