Первая волна паводков в Красноярском крае ожидается в конце марта

Для борьбы с паводками в Красноярском крае сформировали группировку сил территориальной краевой подсистемы РСЧС в количестве более 12,2 тысяч человек и свыше 4,8 тысяч единиц техники, из которых от МЧС России 1298 человек и 1260 единиц техники.