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Первая волна паводков в Красноярском крае ожидается в конце марта

В МЧС рассказали, когда ждать первую и вторую волну паводков в Красноярском крае.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярском крае первая волна паводков ожидается в конце марта — начале апреля. Предварительный прогноз сообщили в региональном управлении МЧС России.

В зоне риска Березовский, Емельяновский, Ермаковский, Курагинский, Минусинский, Шушенский и Ужурский районы. Также паводки могут затронуть Боготольский, Козульский, Тюхтетский и Шарыповский муниципальные округа. Как отмечают в МЧС, ситуация с паводками может быть тяжёлой из-за значительного переувлажнения почвы в ноябре 2024 года.

Вторая волна паводков ожидается с третьей декады апреля по первую декаду июня. В это время начинает активно таять снег в предгорных и горно-таёжных районах Саян, а также происходит вскрытие рек Енисей и Ангара.

«Наиболее подвержены риску с апреля по июнь Балахтинский, Емельяновский, Енисейский, Ермаковский, Ирбейский, Каратузский, Курагинский, Минусинский, Туруханский, Эвенкийский районы, Бирилюсский, Северо-Енисейский муниципальные округа», — рассказали в МЧС.

Для борьбы с паводками в Красноярском крае сформировали группировку сил территориальной краевой подсистемы РСЧС в количестве более 12,2 тысяч человек и свыше 4,8 тысяч единиц техники, из которых от МЧС России 1298 человек и 1260 единиц техники.