Трамп объявил, что выиграл турнир по гольфу

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп одержал победу в турнире по гольфу, об этом рассказал сам американский лидер в своей соцсети Truth Social.
«Я только что выиграл чемпионат гольф-клуба, возможно, последний, в Trump International Golf Club, во Флориде. Такая большая честь! Такое удовольствие», — написал Трамп.
Президент США добавил, что в ближайшее время состоится «ужин награждения».
Ранее сообщалось, что Трамп провёл день на поле для гольфа после того, как отчитал Зеленского в американской столице.
По данным СМИ, увлечение Трампа игрой в гольф оценивается 18,2 миллиона долларов, речь идёт о сумме, которую заплатили американские налогоплательщики с января текущего года.
В частности, значительные средства тратятся на охрану. Она усилена на фоне покушения на Трампа около его гольф-клуба в штате Флорида в 2024 году.