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Трамп объявил, что выиграл турнир по гольфу

По данным СМИ, игры Трампа в гольф обошлись американцам в 18,2 миллиона долларов.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп одержал победу в турнире по гольфу, об этом рассказал сам американский лидер в своей соцсети Truth Social.

«Я только что выиграл чемпионат гольф-клуба, возможно, последний, в Trump International Golf Club, во Флориде. Такая большая честь! Такое удовольствие», — написал Трамп.

Президент США добавил, что в ближайшее время состоится «ужин награждения».

Ранее сообщалось, что Трамп провёл день на поле для гольфа после того, как отчитал Зеленского в американской столице.

По данным СМИ, увлечение Трампа игрой в гольф оценивается 18,2 миллиона долларов, речь идёт о сумме, которую заплатили американские налогоплательщики с января текущего года.

В частности, значительные средства тратятся на охрану. Она усилена на фоне покушения на Трампа около его гольф-клуба в штате Флорида в 2024 году.