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Прокуратура начала проверку после массового отключения тепла в Нытве

Без воды 16 марта остались жители и соцобъекты.

Источник: AP 2024

Прокуратура Пермского края начала проверку после массового отключения тепла в Нытве 16 марта, сообщает ведомство.

Без отопления остался ряд домов левобережья. По предварительным данным прокуратуры, отключение теплоснабжения было связано с дефектом на теплотрассе. В итоге без тепла на весь день остались жители частного сектора и социальные объекты.

Администрация округа вечером 16 марта сообщила, что аварийно-восстановительные работы на теплосети завершены.

«Идёт заполнение системы теплоносителем — для этого нужно некоторое время», — уточнили власти.

Жители домов, оставшихся без тепла, жаловались не только на отсутствие теплоснабжения, но и на непроходимость дорог, из-за чего доехать до них для того, чтобы узнать ситуацию о теплоснабжении, было проблематично.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям органов местного самоуправления и аварийных служб по своевременному устранению аварийной ситуации, обеспечению населения коммунальными услугами, а также выполнению перерасчёта платы», — рассказали в прокуратуре Пермского края, комментируя начавшуюся проверку.