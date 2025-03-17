Хуситы сообщили о втором ударе по авианосцу США Harry Truman

«Во второй раз за 24 часа мы нанесли удар по американскому авианосцу USS Harry Truman в северной части Красного моря. Атака, которая продолжалась несколько часов, была осуществлена с использованием нескольких баллистических и крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов», — цитирует сообщение телеканал Al Masirah.