Хуситы сообщили о втором ударе по авианосцу США Harry Truman

Йеменское движение «Ансар Аллах» нанесло второй удар по авианосцу USS Harry Truman Соединенных Штатов Америки в Красном море в ответ на удары американской армии по Йемену. Об этом сообщили сформированные хуситами вооруженные силы.
«Во второй раз за 24 часа мы нанесли удар по американскому авианосцу USS Harry Truman в северной части Красного моря. Атака, которая продолжалась несколько часов, была осуществлена с использованием нескольких баллистических и крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов», — цитирует сообщение телеканал Al Masirah.
Напомним, Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провели телефонный разговор в минувшую субботу, 15 марта. В ходе телефонных переговоров Рубио сообщил о принятом решении приступить к военной операции против хуситов в регионе Красного моря. Лавров указал на необходимость немедленного прекращения применения силы.
Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп сообщал, что отдал приказал ВС США начать военные действия против хуситов в Йемене. По словам американских чиновников, эта бомбардировка призвана послать некий «предупредительный сигнал» Ирану, с которым Трамп хочет заключить ядерную сделку.