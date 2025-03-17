Сказка «Царевна-Лягушка» вновь возглавила кинопрокат в России и СНГ

Сказочный фильм «Царевна-Лягушка» второй раз подряд возглавил кинопрокат в России и СНГ, сообщил сайт kinobusiness.com.
За прошедшие выходные картина заработала 121 млн рублей. Вторую строчку в кинопрокате сохранил мюзикл «Пророк. История Александра Пушкина», в котором великого русского поэта сыграл актёр Юра Борисов. Фильм собрал 104,2 млн рублей.
Ретро-детектив «Красный шёлк», в котором снялся сербский и российский актёр Милош Бикович, заработал за выходные 55,8 млн рублей и остался на третьей позиции в рейтинге.
Четвертое и пятое место заняли мультфильм «Зверопоиск» и спортивная драма «Роднина», которые собрали в прокате за уикенд соответственно 53,4 млн рублей и 51,9 млн рублей.
Напомним, ранее сербский режиссёр Эмир Кустурица похвалил Юру Борисова за роль в фильме «Анора», получившем премию «Оскар» в начале марта. По его словам, российский актёр сыграл в этой картине лучше остальных.