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Омичка Салтанат Меденова стала чемпионкой мира по боксу в весе до 81 кг

XIV Чемпионат мира по боксу среди женщин завершился в Сербии триумфом российской команды.
Источник: Комсомольская правда

Салтанат Меденова стала лучшей на чемпионате мира в Сербии. Девушка стала абсолютным победителем серии встреч в весовой категории до 81 кг. В финальном поединке она уверенно одержала победу над соперницей из Турции со счетом 4:1.

С успехом омских боксеров поздравил двукратный олимпийский чемпион Алексей Тишенко.

«Поздравляю с этим успехом Салтанат и ее тренеров Сергея Земцова и Татьяну Макарову Поздравляю всю Федерация бокса Омской области с этим успехом!», — написал на своей страничке в сети «ВКонтакте» Алексей.

Салтанат стала первой женщиной, которая стала чемпионом мира в Омской области. Эта победа стала не только личным достижением спортсменки, но и значительным вкладом в общекомандный успех российской сборной, которая в итоге заняла первое место, завоевав наибольшее количество медалей.

Ранее мы рассказывали, что могло помешать омским хоккеистам взять 13 победу подряд.