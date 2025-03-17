Деревья начали спиливать в парке стадиона имени Ленина в Хабаровске

В парке стадиона имени Ленина начались работы по спилу и обрезке деревьев. Специалисты Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края провели детальный осмотр деревьев и приняли решение: 64 дерева будут удалены, а 70 — подвергнуты омолаживающей обрезке. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Важно отметить, что спилу подлежат только аварийные деревья, которые представляют угрозу для безопасности посетителей парка. Внешне такие деревья могут выглядеть здоровыми, но внутри они часто оказываются сухими или прогнившими. Удаление таких растений — необходимая мера, чтобы предотвратить их возможное падение и сделать парк безопасным для отдыха.
«Мы стараемся вовремя их устранить, чтобы сделать пребывание посетителей в парке комфортным и безопасным. Вместо спиленных деревьев в будущем обязательно будут высажены новые. А вот санитарная обрезка не только “оживит” внешний вид зеленых насаждений, но и поможет продлить им жизнь», — рассказали в администрации парка.
Санитарная обрезка, которая также проводится в рамках работ, не только улучшит внешний вид парка, но и продлит жизнь деревьям, способствуя их здоровому росту.
Спил деревьев в парковой зоне стадиона имени Ленина производится с официального разрешения Управления по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации города.