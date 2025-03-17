Деревья начали спиливать в парке стадиона имени Ленина в Хабаровске

Важно отметить, что спилу подлежат только аварийные деревья, которые представляют угрозу для безопасности посетителей парка. Внешне такие деревья могут выглядеть здоровыми, но внутри они часто оказываются сухими или прогнившими. Удаление таких растений — необходимая мера, чтобы предотвратить их возможное падение и сделать парк безопасным для отдыха.