Вильфанд заявил об окончании летней погоды на юге России

«Радикальные изменения погоды произойдут на юге европейской части России, там отмечались фантастические температуры, температура в воскресенье под +30 была в Краснодарском крае, а в ночь на понедельник — +16 градусов, это же все-таки летняя ночь», — передает слова Вильфанда ТАСС. Он добавил, что температура, которая на прошлой неделе достигала 25−28 градусов, в ближайшие дни значительно понизится на 10−15 градусов.