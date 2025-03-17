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Вильфанд заявил об окончании летней погоды на юге России

На юге европейской части страны, где температурный фон со значениями до плюс 28 градусов отмечался в течение прошедшей недели, летняя погода подходит к своему завершению. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На юге России установлены температурные рекорды.

На юге европейской части страны, где температурный фон со значениями до плюс 28 градусов отмечался в течение прошедшей недели, летняя погода подходит к своему завершению. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Радикальные изменения погоды произойдут на юге европейской части России, там отмечались фантастические температуры, температура в воскресенье под +30 была в Краснодарском крае, а в ночь на понедельник — +16 градусов, это же все-таки летняя ночь», — передает слова Вильфанда ТАСС. Он добавил, что температура, которая на прошлой неделе достигала 25−28 градусов, в ближайшие дни значительно понизится на 10−15 градусов.

С начала недели изменится направление ветра, и температура будет постепенно понижаться до 21−23 градусов во вторник и до шести-девяти градусов начиная со среды. Такая погода соответствует нормальным мартовским показателям, заключил Вильфанд.