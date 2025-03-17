Вильфанд заявил об окончании летней погоды на юге России

На юге России установлены температурные рекорды.
На юге европейской части страны, где температурный фон со значениями до плюс 28 градусов отмечался в течение прошедшей недели, летняя погода подходит к своему завершению. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Радикальные изменения погоды произойдут на юге европейской части России, там отмечались фантастические температуры, температура в воскресенье под +30 была в Краснодарском крае, а в ночь на понедельник — +16 градусов, это же все-таки летняя ночь», — передает слова Вильфанда ТАСС. Он добавил, что температура, которая на прошлой неделе достигала 25−28 градусов, в ближайшие дни значительно понизится на 10−15 градусов.
С начала недели изменится направление ветра, и температура будет постепенно понижаться до 21−23 градусов во вторник и до шести-девяти градусов начиная со среды. Такая погода соответствует нормальным мартовским показателям, заключил Вильфанд.