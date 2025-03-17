Восстановление справедливости: Депутат призвал включить в переговоры по Украине пункт о защите УПЦ

В беседе с Life.ru он отметил, что на Украине предпринимаются целенаправленные шаги, направленные на дискриминацию и притеснение православных, что нарушает их религиозные права и свободы. Политика запретов и ограничений, навязанная властями, привела к тому, что УПЦ оказалась в критическом положении.