Жителей Башкирии ожидают температурные «качели» от −10 до +12 градусов.

Мокрый снег, дождь, гололедица прогнозируются в Башкирии в ближайшие три дня. По данным синоптиков, в понедельник, 17 марта, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром в отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем составит +5,+10°.
Во вторник, 18 марта, ночью прогнозируются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, в отдельных районах до сильных, днем небольшой дождь, местами со снегом. Местами гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью −1,+4°, днем +1,+6°, по югу +7,+12°.
В среду, 19 марта, ожидаются небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, по югу до умеренных. В отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях; на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью −2,+3°, при прояснениях −5,-10°, днем −2,+3°, по югу до +8°.