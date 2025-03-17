Жителей Башкирии ожидают температурные «качели» от −10 до +12 градусов.

В среду, 19 марта, ожидаются небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, по югу до умеренных. В отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях; на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью −2,+3°, при прояснениях −5,-10°, днем −2,+3°, по югу до +8°.