Самолет «Суперджет» с двигателями ПД-8 совершил первый полет

«Самолет с силовой установкой ПД-8 присоединился к летным испытаниям — это важный и долгожданный шаг на пути к сертификации технологически независимой версии “Суперджета”. Полная самоотдача и преодоление двигателестроителями всех вызовов позволили самолету успешно выполнить первый полет на российских двигателях», — сказал он.
В госкорпорации «Ростех» сообщили, что полет прошел в Комсомольске-на-Амуре. Он был выполнен экипажем в составе летчиков-испытателей Дмитрия Деменева, Игоря Гревцева и бортового оператора Максима Грюканова. Самолет находился в воздухе около 40 минут, достиг скорости 500 км/ч и высоты до 3 000 м.
«После приземления командир экипажа сообщил, что полетное задание выполнено в полном объеме. Силовая установка с двигателями ПД-8 показала стабильную работу, в полете проводилась оценка газодинамической устойчивости двигателей на постоянных и переменных режимах», — подчеркнули в Ростехе. Для первого полета на отечественных двигателях использовался опытный образец «Суперджета» с заводским номером 95157, произведенный в 2018 году.
По словам генерального директора Ростеха Сергея Чемезова, сегодняшний полет подтверждает правильность инженерных расчетов и высокую готовность судна. «Проект реализуется в очень сжатые по меркам мирового авиастроения сроки. После 2022 года “Суперджет” приходится фактически пересобирать заново. При этом двигатель — один из ключевых элементов программы импортозамещения, это “сердце” самолета. Впереди еще много работы и много полетов», — сказал он. По его словам, в апреле к сертификационным летным испытаниям присоединится еще один, полностью российский, борт с двигателями ПД-8.
«Летные испытания двигателей ПД-8 на “Суперджете” начинаются на самолете в серийном облике с импортными системами, поскольку уровень новизны в испытании столь важных компонентов, как двигатель, надо повышать постепенно. Такой подход позволит нам обеспечить необходимые темпы сертификации, а также отработать технические решения для возможности последующей ремоторизации летающего сейчас парка “Суперджетов”, — пояснил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Вадим Бадеха. Генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Александр Грачев сообщил, что до конца марта ОДК планирует передать еще два опытных двигателя ПД-8 для проведения летных испытаний. Получение сертификата типа на двигатель ПД-8 запланировано на осень этого года, отметил он.
О двигателе
Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 тягой 8 тонн для пассажирского самолета «Суперджет» и самолета-амфибии Бе-200 создан с применением новых российских материалов и прогрессивных технологий. В работе задействована широкая кооперация предприятий ОДК, активно применяется опыт создания двигателя ПД-14.