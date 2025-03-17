Самолет «Суперджет» с двигателями ПД-8 совершил первый полет

По словам генерального директора Ростеха Сергея Чемезова, сегодняшний полет подтверждает правильность инженерных расчетов и высокую готовность судна. «Проект реализуется в очень сжатые по меркам мирового авиастроения сроки. После 2022 года “Суперджет” приходится фактически пересобирать заново. При этом двигатель — один из ключевых элементов программы импортозамещения, это “сердце” самолета. Впереди еще много работы и много полетов», — сказал он. По его словам, в апреле к сертификационным летным испытаниям присоединится еще один, полностью российский, борт с двигателями ПД-8.