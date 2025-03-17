«Мы ведем дискуссии»: Уиткофф сделал неожиданное заявление по Украине

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф рассказал, что США ведут диалог с «заинтересованными странами Европы» по Украине. Об этом американский политик сообщил в интервью изданию CNN. Он подчеркнул, что США разговаривают с представителями Великобритании, Норвегии, Финляндии.
«Мы ведем дискуссии со всеми заинтересованными европейскими странами. Это Франция, Великобритания, Норвегия, Финляндия, все остальные», — сообщил Уиткофф в беседе с журналистами.
Напомним, 13 марта 2025 года президент России Владимир Путин принял у себя Уиткоффа. Американская сторона отметила, что разговор длился 3−4 часа и был обстоятельным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что во время встречи с Уикоффом Путин передал послание Трампу по Украине. Но какая именно содержалась информация в сообщении, говорить не стал. Также Песков заметил, что сейчас РФ и США ведут диалог по разным каналам, причем не только по украинскому вопросу.