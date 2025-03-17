В МАИ разработали технологию сверхпрочной 3D-печати авиатехники и протезов

В МАИ отмечают, что разработанная технология помогает побороть неравномерность механических свойств напечатанных деталей — они становятся одинаково прочными во всех направлениях. После печати деталь утрамбовывается в тонком слое порошка — оксиде магния, затем запекается в печи при температуре, близкой к температуре плавления пластика, после чего выдерживается в течение 1−2 часов. Утрамбованный порошок имитирует литьевую форму, и слои детали сплавляются между собой. Образцы, подверженные такой термической обработке, получаются на 20−30% прочнее исходных деталей, изготовленных при помощи других методик, а после химической обработки они становятся еще и более гладкими.