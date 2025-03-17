Челябинский театр драмы прервал работу

Челябинский театр драмы имени Наума Орлова на время прервал показ всех спектаклей.
— Показ спектаклей приостановлен по техническим причинам, — сообщили в администрации театра.
Зрителям пообещали автоматически, без обращения, вернуть деньги за электронные билеты. Бумажные билеты придется возвращать лично, через кассу. Сделать это можно будет в течение месяца с даты отмененной постановки.
Пока в театре отменены все спектакли, которые должны были состояться до 20 марта включительно. 21 марта театр рассчитывает возобновить работу. На эту дату назначен премьерный показ драмы «Поле».
Напомним, здание театра драмы открылось минувшей осенью после реконструкции, которая длилась два года.